Dylan van Baarle deelt Mathieu van der Poel beslissende tik uit in ‘frustrerende’ kampioensrace

met video Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na zware val in Ronde van Zwitser­land

De Zwitserse wielrenner Gino Mäder (26) is, een dag na zijn zware val in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland, overleden. ,,Om 11.30 uur verloor Gino de strijd tegen de zware verwondingen die hij opliep. Ons hele team is verwoest door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden zijn bij Gino's familie in deze ongelooflijk moeilijke tijd.”