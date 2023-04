Dylan van Baarle maakt twee weken na val rentree in klassieker Parijs-Roubaix

Van Baarle ondervond last van een pijnlijke knie en heup maar is voldoende hersteld. Dat bevestigde Van Baarle gisteren tijdens de theatershow van In Het Wiel, waarin Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de renner via een videoverbinding spraken. De 30-jarige Zuid-Hollander won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad, zijn eerste koers in het shirt van Jumbo-Visma. De afgelopen jaren reed hij nog in dienst van Ineos Grenadiers.