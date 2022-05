Eddy Merckx verloot regenboogtrui voor onderzoek naar zeldzame ziekte kleindochter

Cavendish sprint zich naast de Kannibaal: ‘Ik kan nooit vergeleken worden met de grote Eddy Merckx’

De dag waarvan iedereen wist dat die zou komen: in Carcassonne sprintte Mark Cavendish zich naast Eddy Merckx. Allebei 34 etappeoverwinningen in de Tour de France. Cavendish: ,,Na deze Tour rest nog genoeg leven om terug te kijken wat we hebben gedaan en de geschiedenis die we geschreven hebben.’’

9 juli