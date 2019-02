Eefting verrast met zilver op scratch bij WK baan

WK baanwielrennen Kwartfina­les eindstati­on voor Van Riessen op sprint

20:36 Laurine van Riessen is bij de WK baanwielrennen in Pruszkow net als vorig jaar gestrand in de kwartfinales op de sprint. De Française Mathilde Gros had niet meer dan twee heats nodig om de 31-jarige Leidse uit te schakelen.