Een dikke middelvinger naar de criticasters

Dylan GroenewegenVan Dumoulin tot de Leeuwinnen, wat was er veel moois te zien in 2017. Dus kijken we nog even, genietend, achterom. Vandaag: Dylan Groenewegen. Sinds deze zomer is Groenewegen (24) etappewinnaar in de Tour de France. Terug naar die laatste Tour-dag. Terug naar de Champs-Élysées. ,,Dit is verdomme de Tour, mijn laatste kans. Nu moet alles eruit.’’