Een variant van 'Wie is de Mol?’

Fiets Hofstede (Jum­bo-Vis­ma) van ploegauto gestolen

11 juni Vlak voor de start van de derde etappe in Critérium du Dauphiné is de fiets van Jumbo-Vismarenner Lennard Hofstede gestolen. De reservefiets stond ruim anderhalf uur voor de start in Le-Puy-en-Velay nog netjes in het rijtje fietsen op het dak van de auto. Direct daarnaast nog een auto met een rij fietsen op het dak. Daar tegenover de teambus. Eromheen allerlei staf en wat publiek.