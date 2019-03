Een vertrouwd beeld: Dumoulin versus Roglic

Belgische wielren­ster D'hoore breekt sleutel­been in Drenthe

15 maart De Belgische wielrenster Jolien D’hoore heeft in de Drentse Acht van Westerveld een sleutelbeen gebroken. Dat bleek uit onderzoek in het ziekenhuis. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans ondergaat morgen in België een operatie.