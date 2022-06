Een week geleden lag Pascal Eenkhoorn met corona op bed, nu is hij Nederlands kampioen

Door Daniel Dwarswaard



Hij vliegt zijn vriendin Manon in de armen. Ze huilt een beetje, van blijdschap. Uit ongeloof ook. Zijn teamgenoten gunnen hem de titel zichtbaar. Tom Dumoulin omhelst hem. Gijs Leemreize en Tim van Dijke wachten speciaal op de huldiging. Hij, Eenkhoorn, staat bekend als de grappenmaker in de ploeg. Een sfeermaker, de man die in de winter pokeravondjes regelt.



Nu is hij de man die een jaar lang in het rood-wit-blauw mag rijden. Dat voelde vorige week nog heel ver weg en onrealistisch. Eenkhoorn was één van de renners die tijdens de Ronde van Zwitserland positief testte op corona. De ploeg trok zich in zijn geheel terug. Omdat Eenkhoorn de enige renner met corona was die naar Nederland moest, reed hij alleen in de auto naar huis. ,,Ik woon gelukkig vlakbij Maastricht, dus heb een uurtje of zeven gereden. Wel met wat hoofdpijn. Heb eenmaal thuis twee dagen op bed gelegen. Daarna ging het wel weer. Ik kon weer trainen en toen hebben we de knoop doorgehakt dat ik het NK gewoon zou rijden. En vandaag had ik er ook geen last van.’’