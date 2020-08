Eenkhoorn twee jaar langer verbonden aan succesformatie van Jumbo-Visma

Eenkhoorn hoefde niet lang na te denken over het voorstel dat hij kreeg van Jumbo-Visma, dit seizoen een van de sterkste ploegen van de wereld. ,,Ik krijg kansen om te leren van een winnaar als Wout van Aert (onlangs zegevierde de Belg in de Strade Bianche en Milaan-San Remo, red.) in de grote klassiekers, maar krijg in andere wedstrijden ook de mogelijkheid om voor eigen kansen te gaan. Ik denk dat deze combi ideaal voor mij is in deze fase van mijn loopbaan.’’