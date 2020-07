Eerste UCI-koers na coronastop eindigt zonder winnaar na val motorrijder

Deelname Van der Poel aan Sibiu Tour onzeker

14 juli De kans dat Mathieu van der Poel zijn wegseizoen volgende week hervat in de Sibiu Cycling Tour wordt steeds kleiner. Het aantal coronabesmettingen in Roemenië loopt op waardoor het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is veranderd.