Egan Bernal tekent voor lange tijd bij Ineos Grenadiers

De Colombiaan richt het aankomend jaar zijn pijlen op de Tour de France. Na zijn eindzege in 2019 viel hij in 2020 uit en in 2021 besloot hij na zijn Girozege dat een tweede poging op een even zoveelste Tourzege teveel gevraagd was van zijn nog altijd pijnlijke rug.

Bernal, die naast de Tour in 2019 ook Parijs-Nice op zijn naam schreef, is zeer te spreken over zijn nieuwe verbintenis. Op de website van zijn werkgever zegt hij ,,Dit contract betekent veel voor me. Ik ben erg blij met dit team. Ik ben trots op het team, de mensen, en ik teken nu voor mijn belangrijkste jaren. Die wil ik graag bij dit team rijden”

Ook Ineos Grenadiers is blij dat ze de jongste naoorlogse Tourwinnaar voorlopig in de gelederen hebben. ,,We hebben Egan zien groeien en weten over wat voor een veerkracht hij beschikt. Egan en het hele team zijn er klaar voor om dit seizoen alles eruit te halen wat erin zit.”