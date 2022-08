Einde seizoen voor Jumbo-Visma-renner Tiesj Benoot door ernstige val op training

Zaterdag ging Benoot in België nog trainen met ploegmaat Wout van Aert. Daarna trok hij naar Livigno om met een hoogtestage het tweede deel van het seizoen voor te bereiden, zonder ploegmakkers of andere collega-renners, enkel in het gezelschap van vriendin Fien en dochter Roos. Vandaag ging het mis.



Benoot kwam in een afdaling - al dan niet door toedoen van een wagen, dat is nog onduidelijk - stevig ten val. Hij liep bij het ongeluk meerdere breuken op, maar er werden geen vitale organen geraakt. Benoot verkeert dan ook niet in levensgevaar. De precieze aard van zijn blessures is niet bekend. De grootste zorg is nu wanneer hij kan gerepatrieerd worden naar zijn thuisland.