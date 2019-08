Eindzege Arctic Race voor Alexei Loetsenko

De slotetappe werd gewonnen door de Noor Markus Hoelgaard. Die bleef na 165 kilometer tussen Lødingen en Narvik zijn landgenoot Amund Grøndahl Jansen nog net voor. Loetsenko sprintte daarachter naar de derde plaats en kwam één seconde eerder over de finish dan Barguil. Met de bonificatieseconden die de wielrenner van Astana onderweg had gepakt, had hij de drie seconden achterstand van een dag eerder goedgemaakt.



Mathieu van der Poel, die de eerste etappe had gewonnen en zaterdag zijn leiderstrui kwijtraakte, deed in de slotetappe niet meer mee om de eindzege.