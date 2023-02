EK baanwielrennen | Brons voor Maike van der Duin op afvalkoers, bijrol voor Yoeri Havik

De Belgische prolongeerde haar Europese titel op het onderdeel waarbij een groep rensters een aantal rondes op de piste rijdt waarbij telkens de renster die het laatst de finish passeert uit de wedstrijd moet. De race werd nog kort stilgelegd na een valpartij bij de Zwitserse Michelle Andres en de Poolse Patrycja Lorkowska. Van der Duin was woensdag als vierde geëindigd op het onderdeel scratch. De baanwielrenster was al twee keer tweede op een WK op het onderdeel waarbij een groep rensters om de winst sprint na 40 rondes. Op de afgelopen WK pakte Van der Duin ook zilver op het omnium. Het is haar eerste EK-medaille.

Van de Wouw niet naar halve finales

Hetty van de Wouw is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken in het sprinttoernooi. De 24-jarige renster uit Kaatsheuvel verloor op de piste van het Zwitserse Grenchen in twee heats van de Duitse Pauline Sophie Grabosch. Van de Wouw, die de vijfde tijd had gerealiseerd in de kwalificaties, was eerder nog te sterk geweest voor de de Poolse Nikola Sibiak.



Steffie van der Peet was al na de achtste finales klaar. Zij verloor van de Britse Emma Finucane. Beide Nederlandse vrouwen maakten woensdag nog deel uit van de ploeg die op de teamsprint het brons pakte.