EK baanwielrennen | Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland door naar kwartfinales

Mislopen WK mokerslag voor Vos: ‘Marianne is nog niet klaar met fietsen, maar zij moet de afweging maken’

Marianne Vos (35) zal haar wereldtitel veldrijden volgende week niet verdedigen op het WK in Hoogerheide. Ze heeft last van een beknelde bekkenslagader en staat voor de vraag of ze opnieuw een operatie zal ondergaan. ,,Marianne is nog niet klaar met fietsen’’, zegt ploegleider Jan Boven.

26 januari