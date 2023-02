EK baanwielrennen | Teamsprinters naar finale met snelste tijd, Philip Heijnen grijpt eerste Nederlandse medaille

In de kwalificatie was Nederland al goed voor de beste tijd (42,826), toen nog met Tijmen van Loon op de positie van Hoogland. De finale is rond 19.15 uur.

De Nederlandse vrouwen mogen op de teamsprint terugkomen voor de strijd om het brons. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet waren in hun heat sneller dan de Poolse vrouwen. Hun tijd (47,368) was de derde met een duel met het Franse team als gevolg. In de finale gaat het tussen de Duitse titelverdedigsters en Groot-Brittannië. Duitsland was net als in de kwalificatie goed voor de beste tijd: 46,456.