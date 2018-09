Elke dag een gouden kans voor Nederland op het WK

Door Pim Bijl



Met Annemiek van Vleuten, Tom Dumoulin en Chantal Blaak was het Oranje-team vorig jaar na het wereldkampioenschap in Bergen liefst drie wereldkampioenen rijker. En dan reed bij zowel de mannen als de vrouwen ook nog eens een sterk Nederlands getint Sunweb-team naar het goud op de ploegentijdrit. Het kon niet op.



Normaal gesproken zou zo'n toernooi een jaar later tot een loodzware erfenis leiden. Maar normaal gesproken lijkt amper te tellen voor deze Nederlandse wielergeneratie, bestaande uit unieke talenten die telkens weer de norm verleggen.



Bij de mannen worden na jaren van droogte klassiekers en ritten in grote rondes gewonnen en schreef Dumoulin zelfs een grote ronde op zijn naam, de Giro. Bij de vrouwen is het vaak niet de vraag óf er een Nederlandse de koers wint, maar wie. Het schept gigantische verwachtingen, zeker ook voor deze week in Innsbruck, waar de beste wielrenners van ons land ook daadwerkelijk eens voor ons land uitkomen en niet voor hun team.



Dat voelt ook Thorwald Veneberg, de bondscoach. ,,Er zitten veel favorieten tussen, maar ik denk dat zij inmiddels wel hebben leren omgaan met die druk. Als je ziet wat er vorig jaar is behaald... Als we het dan nóg beter willen doen, is een wereldkampioen bij de mannen het ultieme.''