Ellen van Dijk breekt bovenarm en bekken bij val in Ladies Tour

Ewan sprint naar zege in natte Brussels Cycling Classic

16:24 Caleb Ewan heeft de Brussels Cycling Classic gewonnen. De Australiër van Lotto-Soudal was in natte omstandigheden de snelste in een zeer spannende massasprint. Ewan is de opvolger van Pascal Ackermann, die in de sprint van deze editie stilviel in de laatste meters.