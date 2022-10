Ellen van Dijk schittert in regenboogtrui en wint Chrono des Nations

Wielrenster Ellen van Dijk heeft in haar regenboogtrui de Chrono des Nations op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene tijdrijden was de sterkste in de tijdrit in Frankrijk. Van Dijk bleef Valeria Kononenko uit Oekraïne en de Amerikaanse Amber Neben meer dan een minuut voor.

De wielrenster van Trek-Segafredo legde de 27,2 kilometer met start en finish in Les Herbiers af in 35 minuten en 54 seconden. Kononenko was 1 minuut en 6 seconden langzamer. Neben deed er 1.18 langer over. Loes Adegeest werd op 1.46 vijfde.

Van Dijk volgt op de erelijst de Zwitserse Marlen Reusser op. Ze is na Astrid Schop in 1990 de tweede Nederlandse wielrenster die de prestigieuze tijdrit in Frankrijk op haar naam schrijft. De Nederlanders Marko Jeletich (1989), Stef Clement (2008) en Jos van Emden (2019) wonnen Chrono des Nations ooit bij de mannen.

De 35-jarige Van Dijk werd in september bij de WK in Australië voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden. Ze boekte in Frankrijk haar tiende overwinning van dit seizoen. Eén daarvan was in een ploegentijdrit.

Stefan Küng klopte in de Chrono des Nations de regerend wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss. De Zwitser van Groupama-FDJ legde de 45,4 kilometer af in 53.29 minuten. Hij was 2 seconden sneller dan de Noorse wereldkampioen van Jumbo-Visma. De Italiaan Matteo Sobrero eindigde op 11 seconden als derde.

Jos van Emden, in 2019 winnaar van de tijdrit, werd zestiende. De 37-jarige Zuid-Hollander van Jumbo-Visma moest 2.44 minuten toegeven op Küng.

Hirschi wint eendagswedstrijd Veneto Classic

Marc Hirschi heeft de Italiaanse eendagswedstrijd Veneto Classic gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates kwam na 190 kilometer tussen Treviso en Bassano del Grappa solo aan. Zijn ploeggenoot Davide Formolo uit Italië werd op 10 seconden tweede. De Italiaan Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck werd derde.

Hirschi achterhaalde op de laatste onverharde beklimming de Italianen Formolo en Conci en liet ze vervolgens achter in de afdaling. Het is voor Hirschi de vierde zege van het seizoen. De Zwitser won in september nog de Ronde van de Toscane, ook een eendagswedstrijd in Italië.

Hirschi is de opvolger van de Italiaan Samuele Battistella. Die bleef de Zwitser in de editie van vorig jaar nipt voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.