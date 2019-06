Ellen van Dijk wint tijdrit in Ronde van Thüringen

Van Dijk legde de 17,9 kilometer tegen de klok af in 25 minuten en 35 seconden. Ze was 21 seconden sneller dan de Duitse Lisa Brennauer en 33 seconden dan de eveneens Duitse Lisa Klein. De Duitse Kathrin Hammes, die de zesde tijd reed, blijft leider in het klassement. De Ronde van Thüringen eindigt zondag.



Voor Van Dijk die voor een Nederlandse ploeg uitkomt, omdat haar team, Trek-Segafredo, niet deelneemt in de Duitse etappekoers, is het de derde zege van het seizoen. Eerder won ze de tijdrit in de Healthy Ageing Tour en Dwars door Vlaanderen.