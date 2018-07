Vos en Wild stappen af in Giro Rosa

Martin wint op Mûr, pech en tijdstraf kosten Dumoulin meer dan minuut

12 juli Tom Dumoulin heeft door een kapotte spaak kostbare tijd verloren op zijn concurrenten in de Tour. De Nederlander had in volle finale materiaalpech en kwam 53 seconden na ritwinnaar Daniel Martin over de streep. Tot overmaat van ramp kreeg hij later ook nog 20 seconden tijdstraf aan de broek.