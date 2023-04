Ethan Hayter met groot machtsvertoon naar ritwinst én leiderstrui in Ronde van Romandië

Sam Oomen keert na zware crash sneller dan verwacht terug in koers: 'Deze val was wel heel pittig’

Sam Oomen is terug in koers. Sneller (en sterker) dan hij gedacht had na zijn zware crash in de Ronde van de Algarve. Zondag hoopt de Tilburger tot ‘ver in de finale’ van de Amstel Gold Race iets te kunnen betekenen in het team van Jumbo-Visma. ,,Deze ploeg is steeds beter geworden. Dat heeft twee kanten.”