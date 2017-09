Euforische Van Vleuten ontwaakt in regenboogtrui

,,Zo werd ik wakker", schrijft Van Vleuten op Twitter bij een selfie met haar regenboogtrui vanuit bed. ,,En dan realiseer ik me wat er gisteren is gebeurd. Ik heb hier zo hard voor gewerkt en mijn droom is uitgekomen."



De renster van Orica-Scott hield gisteren Anna van der Breggen en de Australische Katrin Garfoot ruim achter zich op het 21,1 kilometer lange parcours in het Noorse Bergen. Haar wereldtitel in het tijdrijden is een bevestiging van een succesvol jaar, waarin Van Vleuten onder meer Nederlands kampioen tijdrijden werd en La Course won - de tweedaagse tijdens de Tour de France. Ook won ze het punten- en bergenklassement in de Giro Rosa.