Evenepoel (19) maakt debuut in Giro: ‘Kan niet wachten’

Omstreden Riis keert terug in de wieler­sport en wordt teammana­ger van NTT

8 januari Voormalig Tourwinnaar en ploegleider Bjarne Riis staat op het punt zijn rentree te maken in de UCI WorldTour. De 55-jarige Deen maakte volgens de Deense krant B.T. woensdag in Kopenhagen bekend dat het bedrijf Virtu Cycling Group waarvan hij een van de eigenaren is, mede-eigenaar wordt van WorldTour-ploeg NTT.