Evenepoel breekt in loodzware slotrit Ronde van Baskenland, eindzege voor Martínez

Annemiek van Vleuten grijpt net naast derde overwin­ning in Ronde van Vlaanderen

Annemiek van Vleuten heeft net naast haar derde zege in de Ronde van Vlaanderen gegrepen. In een sprint, aangetrokken door Chantal van den Broek-Blaak, was Lotte Kopecky in de Belgische driekleur voor eigen publiek te sterk voor de winnares van 2011 en 2021.

3 april