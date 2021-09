Ewan sprint naar ritzege in Benelux Tour, leiderstrui wisselt van schouders

Onder andere Sloveens kampioen Matej Mohoric probeerde een sprint te ontlopen. Hij viel aan op de laatste heuvel van de dag, maar het was Peter Sagan die reageerde en de rest met zich meenam. Op dat moment was van Bissegger al even geen sprake meer. Voor de Zwitser, die de leiderstrui veroverde in de tijdrit, was het tempo te hoog.



In de massasprint won Ewan overtuigend, ruim voor Colbrelli, Van Poppel en Sagan. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) eindigde als zevende.



In het algemeen klassement is Küng de nieuwe leider. De Zwitser eindigde in tegenstelling tot landgenoot Bissegger wel in het peloton. Küng (Groupama-FDJ), start morgen in de zesde etappe in de leiderstrui. De Benelux Tour eindigt zondag.



Vorig jaar ging de eindzege in de WorldTour-rittenkoers naar Mathieu van der Poel. Hij ontbreekt dit jaar vanwege rugklachten.