Ex-vrouw Cipollini: Hij zette een pistool op mijn slaap omdat mijn minirok te kort was

De nieuwe verklaring van Sabrina Landucci is het zoveelste hoofdstuk in de zaak tegen wielerkampioen Mario Cipollini. De twee trouwden in 2005, maar het huwelijks barstte in 2013 toen ‘mooie Mario’ met een jong model was gespot. De ruzies begonnen volgens zijn ex-vrouw al toen de twee nog getrouwd waren, maar na hun scheiding werd hun verstandhouding er niet beter op. Cipollini zou zich volgens Landucci schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, mishandeling en stalking. Maar over bedreiging met een pistool sprak ze voorafgaand aan de tweede hoorzitting in het mishandelingsproces nog niet eerder.



,,We hadden een fietstocht gemaakt en hij (Cipollini, red.) had me thuis afgezet. Toen ik thuiskwam, veranderde ik van kleding. Ik had daarna nog een afspraak met de schoonheidsspecialiste. Ik droeg een rok en zodra hij die zag, ging hij door het lint omdat de rok volgens hem te kort was. Hij pakte me ruw vast en dwong me om naar de slaapkamer te gaan. Daar pakte hij zijn pistool, die hij vervolgens richtte op mijn slaap’‘, zo citeerde de Italiaanse krant La Repubblica uit de verklaring van Landucci. ,,Het was niet eens de eerste keer. Hij had me ook al eens achtervolgd met een pistool.”