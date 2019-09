Extreme regenval bij tijdrit, dreigt afgelasting voor WK?

Op sommige delen staan de straten volledig blank. Onder anderen de Hongaar Attila Valter ging op bizarre wijze onderuit, terwijl andere renners van de fiets moesten op stukken ondergelopen weg. De ideale lijn, of iets wat daarop lijkt, is sowieso niet te volgen tijdens de 32,5 kilometer lange race tegen de klok. Een ander opvallend beeld was dat van de Europees kampioen Johan Price-Pejtersen. De Deen reed tijdens zijn tijdrit vol een diepe plas in, schoof onderuit, verdween even uit beeld, en kwam vervolgens naar adem happend weer bovendrijven. (zie onderstaande tweets voor beelden van de valpartijen)

,,Dit was extreem’', sprak Pejtersen, die vooraf nog dacht kans te maken op het podium. ,,De wedstrijd had tijdelijk gestopt moeten worden om de enorme plassen weg te laten trekken.‘’

Mikkel Bjerg bleek uiteindelijk de snelste bij het WK waterfietsen voor gevorderden. Het was de derde keer op rij dat de 20-jarige Deen de titel bij de renners tot 23 jaar opeiste. Bjerg was met een tijd van 40.20 ruim 26 seconden sneller dan de Amerikaan Ian Garrison, normaal zijn ploeggenoot bij Hagens Berman Axeon. De Deen stapt volgend jaar over naar UAE Team Emirates. De Amerikaan Brandon McNulty pakte het brons. De Nederlanders eindigden in de top tien. Nils Eekhoff (41.21) was zevende, Daan Hoole (42.06) had de tiende tijd.