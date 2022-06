Fabio Jakobsen de sterkste in Elfstedenronde, Olav Kooij wint slotetappe en klassement ZLM Tour

Fabio Jakobsen heeft zijn negende overwinning van dit wielerjaar geboekt. De 25-jarige sprinter uit Heukelum klopte Caleb Ewan en Tim Merlier in de sprint in de Euro Shop Elfstedenronde, de negende manche in de Exterioo Cycling Cup.

De koers ging over 192 kilometer van Brugge naar Brugge. In de voorspelde massasprint verwees de sprinter van Quick-Step de andere gerenommeerde sprinters Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix) naar de tweede en derde plek.



Ook Fernando Gaviria stond aan de start, maar de Colombiaan van UAE Team Emirates mengde zich niet in de sprint. Ewan kroop nog wel in het wiel van Jakobsen in de sprint, maar kwam er niet meer voorbij. De Belg Tim Merlier, die de afgelopen twee edities van de Elfstedenronde won (in 2019 en 2021), eindigde als derde.

Voor Jakobsen was het zijn negende overwinning van dit wielerjaar. Eerder dit seizoen was hij al de beste in twee ritten van de Ronde van Valencia, twee ritten in de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne, een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in de Ronde van Hongarije.

De Elfstedenronde gold als de negende manche in de Exterioo Cycling Cup. In totaal staan er elf wedstrijden op het programma.

Olav Kooij schittert in ZLM Tour

Olav Kooij heeft ook de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour gewonnen. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma was in de sprint de snelste in de rit van Made naar Rijsbergen over ruim 160 kilometer en pakte zo ook de overwinning in het eindklassement. Kooij won drie van de vijf etappes in de ronde door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

De Deen Alexander Salby leek de slotetappe te gaan winnen nadat hij richting de finish een relatief grote voorsprong had gepakt op zijn concurrenten. Kooij, die al in de leiderstrui reed, wist Salby nog bij te halen. Sam Welsford eindigde als derde.

Kooij won eerder dit jaar twee etappes en het eindklassement van het Circuit Cycliste Sarthe. Hij boekte ook een ritzege in de Ronde van Hongarije.

Volledig scherm Olvak Kooij op het podium in Rijsbergen. © Pro Shots / George Deswijzen

De ZLM Tour ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. Mike Teunissen won de koers in 2019.

Kooij zegt dat hij voor de ronde begon al wist dat de eindzege tot de mogelijkheden behoorde. “Je weet nooit hoe er gekoerst wordt en het is zeker niet makkelijk geweest, maar we wisten wel dat het mogelijk was.”

Volgens de jonge sprinter kwam het winnen van de slotetappe “uit zijn tenen”. “Maar het moment dat je als eerste over de streep komt, is het mooiste wat er is.”

De voorsprong in het klassement van Kooij op nummer twee Jakub Mareczko was 28 seconden.

Volledig scherm © photo: Cor Vos