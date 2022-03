Fabio Jakobsen is Wout van Aert in sprint na heerlijke waaieretappe de baas

Parijs-NiceFabio Jakobsen heeft de tweede etappe in Parijs-Nice gewonnen. In een spectaculaire waaieretappe was de renner van Quick Step-Alpha Vinyl in een sprint de snelste. Wout van Aert werd in een rechtstreeks duel verslagen.

Op papier was het een rit voor de sprinters, maar er werd wel een kanttekening geplaatst: de wind zou tussen Auffargis en Orléans een belangrijke rol kunnen spelen. En dat gebeurde ook: na amper 25 kilometer trok Trek-Segafredo als eerste ploeg stevig door en ontstonden er scheurtjes in het peloton. Dat gebeurde niet lang na een val van Van Aert, die snel weer op zijn nieuwe fiets kon krabbelen en geen schade overhield.



Na 65 kilometer vond er opnieuw een valpartij plaats, nu met meer slachtoffers. Matteo Trentin, David Gaudu en Nils Eekhoff kwamen hard op het asfalt terecht. Eekhoff moest de ronde zelfs verlaten. Het gebeurde op het moment dat het peloton opnieuw op een lint werd getrokken en de nervositeit hevig was. Jumbo-Visma was alert en zat met Laporte, Van Aert en Primoz Roglic mee in de voorste groep. Veel andere sprinters werden door wederom een val gehinderd. Onder anderen Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen reden daardoor achter de feiten aan. Ook Bauke Mollema zat er ook niet bij.



Het draaide ondanks een late uitval van tijdritspecialist Stefan Bissegger op een sprint uit. Jakobsen werd in de slotkilometer door zijn ploeggenoten Zdenek Stybar, Yves Lampaert en Florian Sénéchal perfect in stelling gebracht, maar moest flink aanzetten toen hij in de laatste honderden meters werd voorbijgereden door Laporte met Van Aert in zijn wiel. Jakobsen zette de situatie recht, reed langs de Belgisch kampioen en mocht na een felle sprint heuvelop voor de zesde keer dit seizoen het zegegebaar maken.

Zesde overwinning

Jakobsen was na afloop vol lof over zijn ploeggenoten ,,Yves deed een geweldige beurt, daarna namen Zdenek en Florian het over. Florian wachtte misschien iets te lang met zijn lead-out waardoor Laporte en Van Aert eerder aan konden zetten", analyseert Jakobsen de sprint. ,,Ik lanceerde mezelf naar het wiel van Van Aert en kon het lichtjes bergop afmaken.”



Voor Jakobsen is het alweer zijn zesde zege van het seizoen na twee ritzeges in Valencia, twee in de Algarve en een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. ,,Maar die koersen in februari waren het aperitief, zoals Patrick Lefevere zou zeggen. Dit is het voorgerecht. In deze koersen wil je winnen", aldus de renner uit Heukelum, die later in het jaar de Tour de France heeft als hoofdgerecht.

,,Ik moet het in de eerste dagen van Parijs-Nice laten zien", vervolgt Jakobsen. ,,Zondag was het voor mij iets te zwaar, daardoor moest het vandaag gebeuren. We zaten met vier man in de voorste waaier. Ik moet zeggen dat ook de jongens van Jumbo-Visma vandaag heel sterk waren. Het was niet makkelijk om voorin mee te draaien, maar ik houd welk van dit soort etappes. Ook al deden mijn benen pijn, kon ik het alsnog afmaken. Ik ben er heel blij mee.”

Laporte verdedigt in het klassement een voorsprong van vijf seconden op Van Aert. Roglic staat derde op elf tellen achterstand. De eerste renner zonder een contract bij Jumbo-Visma is Pierre Latour op de vierde plek. De Fransman staat al 36 seconden achter.

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Waaiers in Parijs-Nice. © AFP