Fabio Jakobsen krijgt vertrouwen van ploeg en debuteert in Milaan - San Remo

Er werd door zijn ploeg lang getwijfeld om Jakobsen op te stellen in ‘La Primavera’. De sprinter beschikt op dit moment misschien wel over de snelste benen van het peloton, maar het is de vraag of hij de klimmetjes in de finale van Milaan - San Remo kan overleven. Jakobsen denkt van wel, en zijn ploeg nu dus ook.



Jakobsen zal zeker niet als enige troef van zijn ploeg uitgespeeld worden. Onder anderen oud-winnaar Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal en Davide Ballerini komen zaterdag namens Quick Step-Alpha Vinyl in actie.



De formatie van Jakobsen herbergt zaterdag niet de topfavoriet voor Milaan - San Remo. Daarvoor wordt met name gekeken naar Tadej Pogacar, Wout van Aert en Caleb Ewan. Mathieu van der Poel is er zaterdag nog niet bij. Hij maakt dinsdag in Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn rentree na een rugkwetsuur.