Fabio Jakobsen moet zijn rentree toch nog even uitstellen

De Ronde van Turkije is een achtdaagse koers uit de UCI ProSeries, het niveau onder de World Tour. De eerste etappe stond voor zondag op de rol met de start in Nevsehir en aankomst in Urgup. Beelden van besneeuwde wegen en velden kwamen naar buiten. Of de tweede rit van maandag in Konya kan doorgaan is nog afwachten. Het peloton moet dan door dezelfde regio. Vorig jaar werd de ronde geschrapt door het coronavirus.