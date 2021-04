Fabio Jakobsen over zijn rentree: ‘In gedachten heb ik al wedstrijden gewonnen’

Ronde van TurkijeVoorafgaand aan zijn rentree in de Ronde van Turkije, zondag, sprak Fabio Jakobsen (24) ook weer met de pers. Veel is veranderd na zijn dramatische val, maar zijn winnaarsmentaliteit is gebleven. ,,Als ik me goed voel, zal ik mijn hand opsteken en zeggen dat ik wil sprinten.”

Door Daan Hakkenberg



Voor alles een eerste keer in het nieuwe wielerleven van Fabio Jakobsen. Dus nog voordat hij zondag start in de eerste etappe van de Ronde van Turkije, staat hij via een videoverbinding een batterij aan internationale journalisten te woord. Op het oog ontspannen, zelfverzekerd en zonder schaamte. Voor de camera lacht hij zelfs zijn gehavende gebit bloot. ,,Ik mis tien tanden. Vijf boven, vijf onder. Tot de zomer loop ik nog zonder, want het bot in mijn kaak moet nog aansterken.’’

Quote Mijn val heeft iets in beweging gezet. Nieuwe maatrege­len zijn mooi Fabio Jakobsen In deze drie kwartier is er maar weinig waar Jakobsen niet over praat. Natuurlijk wordt hem gevraagd naar het ongeluk in de Ronde van Polen, begin augustus. Ja, hij heeft de crash terug gezien. ,,Nare beelden, maar daar is iedereen wel over eens.’’



En hoewel vanuit zijn ploeg Deceuninck - Quick Step wordt aangegeven dat er niet naar gevraagd mag worden, geeft Jakobsen en passant aan dat er nog geen contact is geweest met Dylan Groenewegen. Hij vertelt over zijn gesprekken met de sportpsycholoog van de ploeg - ‘soms kort, soms lang’ - en hoe hij sprint finales probeert te visualiseren.

Met veel warmte vertelt Jakobsen over de liefde en steun van en voor zijn familie en vriendin Delore, die hij onlangs ten huwelijk vroeg. ,,Ik was gehandicapt en kon mezelf niet eens wassen. Het creëert een band als de vrouw van wie je houdt op die manier voor je zorgt. Het huwelijk zijn we nu aan het plannen. Dat is iets moois om naast mijn revalidatie naar uit te kijken.’’

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © Pim Ras Fotografie

Jakobsen en zijn val zijn een begrip geworden, een ijkmoment in de wielersport, dus wordt hem ook gevraagd naar de veiligheid in koers. ,,Mijn val heeft iets in beweging gezet. Nieuwe maatregelen zijn mooi. En ik zag dat er nieuwe hekken zijn, maar ook daar wil je niet in vallen. Veiligheid begint bij de renners, die dragen een grote verantwoordelijkheid. Ik ben gevallen door een fout en moet het vertrouwen weer terug krijgen dat mijn tegenstanders eerlijk rijden.’’

Volle finale

Quote Als ik voor Cavendish rijd, vind ik het niet erg om een lead out voor hem te zijn Fabio Jakobsen Het meest bevraagd wordt Jakobsen - voormalig Nederlands kampioen, tweevoudig ritwinnaar in de Vuelta en twee keer winnaar van de Scheldeprijs - over sprinten. Durft hij al weer? Kan hij het nog? En gaat hij het in de Ronde van Turkije al doen? Jakobsen wil niks liever. ,,Mijn trainer zegt dat de oude Fabio nog altijd in me zit en we gaan proberen die er weer uit te halen. Op trainingskamp heb ik sprints gedaan en ik ben mijn benen en spieren niet kwijt geraakt. Mijn sprint is nog niet op topniveau, maar ik ben nog steeds sprinter.’’

Grote vraag, ook voor Jakobsen zelf, is hoe hij zal reageren in een wedstrijd. In het bijzonder in volle finale. ,,Ik ben best een beetje nerveus en benieuwd wat de reactie van mijn lichaam en hoofd zal zijn. Het zal gevaarlijk zijn en ik moet het vertrouwen vinden dat ik dat weer kan kan.’’

Jakobsen rijdt in Turkije met ploeggenoot Mark Cavendish, met 30 ritzeges de succesvolste sprinter uit de Tour de France is mee. Zoals altijd wil Quick Step ook in Turkije winnen, maar ondertussen heeft Jakobsen aankomende week een vrijbrief. ,,Als ik voor Cavendish rijd, vind ik het niet erg om een lead out voor hem te zijn. Ik zal alleen zelf sprinten als ik me goed voel en denk dat ik kan winnen. Nu denk ik nog dat het niet het geval zal zijn. Maar als ik me goed voel, zal ik zeggen dat ik wil sprinten. In gedachten heb ik al een paar wedstrijden gewonnen, alleen mijn lichaam moet met me samenwerken.’’ .