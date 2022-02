Fabio Jakobsen schrijft Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam na bloedstollende finale

Fabio Jakobsen heeft Brussel-Kuurne-Brussel op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de Belgische semi-klassieker na 195 kilometer de snelste in de sprint van een omvangrijke groep.

Al vroeg in de wedstrijd reed een kopgroep van acht man weg. Onder hen de Nederlandse Giro-ritwinaar Taco van der Hoorn en Youtuber Bas Tietema. Vanuit het peloton werd de koers vooral door Ineos hard gemaakt. De Britse ploeg probeerde zo de sprinters af te matten.

In de heuvelzone op een kleine 60 kilometer van de finish was het Jumbo-Visma dat een breuk forceerde in het peloton. Onder impuls van Tiesj Benoot reden zeventien renners weg. Van der Hoorn wist de schifting te overleven.

De voorsprong van het nieuwe groepje schommelde rond de 30 seconden, maar de samenwerking was niet optimaal. In het peloton waren het ondertussen de ploeggenoten van de sprinters die het tempo bepaalden. Met nog tien kilometer te gaan, leken alle ontsnapten te worden ingerekend, maar Van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narvaez kozen de aanval opnieuw.

Volledig scherm Christophe Laporte, Jhonatan Narvaez en Taco van der Hoorn maken het het peloton flink lastig. © BELGA

Pas in de slotmeters wist het peloton het trio te achterhalen. Jakobsen ging zelf aan en won overduidelijk, voor Caleb Ewan en Hugo Hofstetter. ,,Het was niet makkelijk om jullie te pakken", zei de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl tegen Laporte. ,,Het was de hele dag niet makkelijk, vanaf 100 kilometer van de finish werd de koers al hard gemaakt. Ik had al mijn ploeggenoten nodig om de vluchters te achterhalen. Toen heb ik hen maar gebruikt als lead-out.”

Net als Wout van Aert zaterdag stond Jakobsen stil bij de oorlog in Oekraïne. ,,Op het moment dat ik van mijn fiets stap, denk ik gelijk aan de mensen daar. Ons leven in West-Europa staat in het teken van vrijheid, wat mooi is, maar mijn gedachten gaan uit naar de mensen die momenteel lijden onder de oorlog.”

,,Ik ben zo blij hem weer te zien", zei de geklopte Ewan over Jakobsen, die in augustus 2020 in de Ronde van Polen zwaar viel en vorig jaar terugkeerde in het peloton. ,,Het is voor het eerst in drie jaar dat ik tegen hem sprint en hij is nog net zo snel. Ik had vandaag niet de kick om hem te kloppen. Fabio is een goede jongen, ik kan niks slechts over hem zeggen.”

Van der Hoorn kwam na zijn enorme inspanningen nog als tiende over de streep. Voor Jakobsen was het al zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder won hij al ritten in de Ronde van Valencia (2) en de Ronde van de Algarve (2). In beide rondes mocht hij ook de puntentrui mee naar huis nemen.

Volledig scherm Kasper Asgreen op kop van het peloton. © BELGA