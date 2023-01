Fabio Jakobsen stelt Tour de France als hoofddoel: ‘Ik heb er ontzettend afgezien, maar wil nu twee ritten winnen’

,,Het plan is om opnieuw de Tour te rijden”, zei Jakobsen. ,,Net zoals vorig jaar weet ik dat je een plek in de selectie niet cadeau krijgt en dat je daarvoor moet presteren.” Jakobsen won vorig jaar direct een rit in de Tour, etappe 2 van Roskilde naar Nyborg over 199 kilometer. ,,De Tour is de zwaarste wedstrijd van het jaar. Ik had al de Vuelta al gereden, maar je kan beide wedstrijden niet met elkaar vergelijken. De Tour is van een heel ander niveau. Ik heb er ontzettend afgezien. Ik hoop wel dat ik er veel van geleerd heb en er sterker door ben geworden. Hopelijk verteer ik die bergetappes in 2023 iets beter. Wat mijn ambitie is? Een rit winnen en stiekem droom ik van nog een tweede ritzege.”

,,Dit jaar rijden we met de ploeg de Ronde van Valencia in Spanje niet. Als ik zou beginnen in de Ronde van Algarve, is dat vrij laat in het seizoen. Daarom deze keuze. Het is voor mij iets nieuws, starten in Argentinië, maar ik kijk er wel naar uit. We blijven er in totaal drie weken, ik zie het een beetje als een hoogtestage met aan het einde een paar wedstrijddagen koers. Het zou leuk zijn als ik snel een rit win, dan is die vervelende nul snel weggewerkt.”