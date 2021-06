Fabio Jakobsen toont vol trots zijn nieuwe gebit: ‘Zoek de tien verschillen’

Het nieuwe gebit van Jakobsen is weer een volgende stap in zijn herstel van de verschrikkelijke crash in de Ronde van Polen begin augustus 2020. ,,Ik ben enorm dankbaar voor al het werk dat is verricht om mijn tanden weer terug te krijgen", schrijft Jakobsen op Instagram.



,,Ik wil alle (tand)artsen bedanken voor het werk dat geleverd is de afgelopen acht maanden. Jullie zijn geweldig. Het resultaat is geweldig en ik ben enorm dankbaar. Ik denk dat mijn tanden prachtig zijn. We hebben er veel autoritjes naar Nijmegen, Rosmalen en Grave voor over gehad, maar het is het allemaal waard geweest.”



Jakobsen richt zich vervolgens op zijn nieuwe doelen in het wielrennen: ,,Eerst de nationale kampioenschappen van het komende weekend met een grote lach. Daarna het trainingskamp in Livigno, de Ronde van Wallonië en de Vuelta.