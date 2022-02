Fausto Masnada ritwinnaar en nieuwe leider in Oman

WK veldrijden Marianne Vos klopt Lucinda Brand en pakt acht jaar na laatste wereldti­tel haar achtste regenboog­trui in het veld

Marianne Vos is voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden geworden. In een sprint was ze na een spannende cross net iets sneller dan uittredend wereldkampioene Lucinda Brand, met wie ze de hele wedstrijd aan de leiding reed. Silvia Persico pakte het brons.

29 januari