Favoriet Hoogland uit sprinttoernooi

Zwaar ongeval bij WK baanwielrennen: renster komt in botsing met wed­strijd­com­mis­sa­ris

14:56 Bij het WK baanwielrennen is een wedstrijdcommissaris in botsing gekomen met een renster. Tijdens het onderdeel scratch van het omnium wilde de scheidsrechter iets van de baan halen, maar kwam daarna in botsing met Xiaojuan Diao uit Hong Kong.