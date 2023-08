Federico Bahamontes (1928-2023), de man die in de jaren 50 sneller de bergen over vloog dan wie dan ook

met poll Pakt Nederland de wereldti­tel? ‘Wij hebben geen sterrenen­sem­ble zoals de Belgen’

Het masterplan van Nederland om 38 jaar na de laatste oranje wereldtitel (Joop Zoetemelk) weer raak te schieten in Schotland? ,,We hebben geen sterrenensemble zoals de Belgen. Maar als de situatie zich er voor leent, zullen we de koers zeker hard maken, daar hebben we baat bij.” Volg de strijd om de wereldtitel in ons liveblog.