Fem van Empel domineert week voor WK veldrijden in Belgische cross, podium volledig Nederlands

Van Empel stelde vorige week in Benidorm al de eindzege in de wereldbeker veilig. De renster van Jumbo-Visma nam door haar zege in Hamme ook de leiding in het klassement om de X2O-trofee over van Brand, maar ze heeft al aangegeven de resterende twee wedstrijden in deze reeks over te slaan. Na het WK in Hoogerheide neemt ze rust om haar knie, waar ze al langer last van heeft, te laten herstellen.



,,De knie is nog steeds niet 100 procent, ik probeer ‘m iedere dag te verzorgen”, zei Van Empel voor de cross in Hamme tegen Sporza. ,,Ik voel bij iedere beweging een stekende pijn in de knieschijf. Lastig, maar je leert ermee omgaan. Nog twee wedstrijden, dan is het tijd om de knie rust te geven.”