Fem van Empel is weer te snel voor Puck Pieterse en wint in België ook vierde wereldbekercross

In het Belgische Maasmechelen was Van Empel wederom te sterk voor Puck Pieterse, die net als vorige week tweede werd. Shirin van Anrooij kon ook niet op tegen de laatste versnelling van Van Empel en werd derde.

Van Empel, Pieterse en Van Anrooij kwamen al snel met elkaar in de kopgroep terecht, met in het begin ook landgenote Ceylin del Carmen Alvarado daar nog bij. Later kwamen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij afwisselend op kop. Soms sloeg een van de veldrijdsters een gaatje, maar ze kwamen steeds weer bij elkaar terug. Van Empel timede haar versnelling goed en finishte 3 seconden voor Pieterse, die in de laatste ronde ook nog had geprobeerd weg te rijden.

Voor Van Empel is het haar vierde zege in de wereldbeker. In zowel Waterloo, Fayetteville en Tabor was ze ook al de sterkste. Marianne Vos reed in Maasmechelen, nieuw op de wereldbekerkalender, haar eerste wereldbekercross van het seizoen. De wereldkampioene die onlangs nog het NK gravel op haar naam schreef en afgelopen dinsdag als tweede eindigde in de Nacht van Woerden achter Blanka Kata Vas, finishte als zesde. Lucinda Brand ontbrak als gevolg van een blessure aan haar middenhandsbeentje.