Formolo wint, Roglic blijft leiden dankzij oppermachtig Jumbo

Critérium du DauphinéDe derde etappe in de Dauphiné is gewonnen door Davide Formolo. De 27-jarige Italiaans kampioen van team UAE won solo de bergrit naar Saint-Martin-de-Belleville. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was opnieuw oppermachtig en kopman Primoz Roglic behield dan ook probleemloos de gele trui.

Door Daniël Dwarswaard



Alsof het machtsvertoon van Jumbo-Visma in het peloton nog niet duidelijk genoeg was. Ook vandaag in de Franse voorbereidingskoers op de Tour de France kleurde het beeld weer geel en zwart. De ploeg controleerde de koers met overmacht. Formolo, geen gevaar voor het klassement, mocht winnen. Maar verder? Verder duldde Jumbo-Visma helemaal niets.

Volledig scherm Wout van Aert en Robert Gesink verrichten werk op kop van het peloton. © photo: Cor Vos Een aanval op de gele trui van kopman Roglic? Niemand van de concurrenten die er ook maar aan dacht. Zo verschroeiend was het tempo dat vrijwel de gehele ploeg maakte op de slotklim. Eerst werkten Wout van Aert en Robert Gesink zich suf. Daarna was het de beurt aan Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en tot slot nog Sepp Kuss. Ze brachten Roglic in een zetel naar de finish. De Sloveen liet ook nog maar eens zien dat hij op dit moment de allersterkste is door het sprintje om de tweede plek in de groep van de favorieten met groot gemak te winnen.

Kopman

De vraag wie de kopman moet zijn voor Jumbo in de Tour krijgt in de Dauphiné elke dag hetzelfde antwoord: Roglic is de sterkste en Dumoulin en Kruijswijk cijferen zich weg. Daarmee uiteraard ook werkend aan hun eigen vorm voor de Tour die op 29 augustus in Nice start.

Natuurlijk is het ook kijken naar Team Ineos, dé concurrent van Jumbo. Wéér moest Chris Froome snel lossen toen de slotklim nog maar net begonnen was. De minste van Ineos, zou je kunnen stellen. De vraag of de viervoudig Tourwinnaar wel klaar is voor een deelname wordt elke dag relevanter. Hij kwam vandaag uiteindelijk op een kwartier van Formolo binnen. Verder opvallend bij Ineos: knecht Pavel Sivakov oogde vandaag sterker dan kopman Egan Bernal die nog een handvol seconden verloor.

De komende twee dagen volgen nog twee zware bergritten. Het beeld op uw televisie: ongetwijfeld geel en zwart. Roglic heeft in het klassement nu veertien seconden voorsprong op de Fransman Thibaut Pinot en twintig seconden op de Duitser Emanuel Buchmann.



Algemeen klassement na de derde etappe:

1. Primoz Roglic

2. Thibaut Pinot +0.14

3. Emanuel Buchmann +0.20

4. Guillaume Martin +0.24

5. Mikel Landa +0.26

6. Daniel Martinez +0.26

7. Egan Bernal +0.31

8. Miguel Angel Lopez +0.32

9. Nairo Quintana +0.35

10. Richie Porte +0.35

19. Tom Dumoulin +1.21

21. Steven Kruijswijk +1.46

Speel hier mee in het AD Tourspel.

Volledig scherm Het beeld van de derde etappe: het geel en zwart van Team Jumbo-Visma. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Primoz Roglic mocht wederom de gele trui aantrekken. © AFP