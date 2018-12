Froome bedankt Sky voor samenwerking: ‘Een ongelooflijk avontuur’

,,Het was een briljante partner en we hebben samen een ongelooflijk avontuur gedeeld. Ze hebben me persoonlijk altijd bijgestaan in elke stap die ik ondernam en ik zal hen altijd dankbaar zijn voor hun steun. En we zijn nog lang niet klaar. Iedereen bij Team Sky is ambitieus voor 2019 en dit nieuws heeft ons nog vastberadener gemaakt om die ambitie waar te maken."

De viervoudige Tourwinnaar heeft in principe nog een contract tot eind 2020 bij de ploeg, maar de vraag is hoe dat gaat uitpakken.



,,Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik kan met absolute zekerheid zeggen dat dit echt een speciaal team is. We zijn van plan om ook in 2020 bij elkaar te blijven en we zullen er alles aan doen om dat mede mogelijk te maken. In andere kleuren met een nieuwe partner, maar met dezelfde waarden, focus en wil om te winnen.''