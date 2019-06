Froome bij kennis na geslaagde operatie van zes uur

Ploegarts Richard Usher was tevreden na de operatie, waarin Froome werd geholpen aan de meerdere breuken in elleboog, bekken en bovenbeen. ,,Chris is vanochtend bijgekomen op de intensive care. De operatie, die zes uur duurde, is succesvol verlopen. Hij is vanmorgen ontwaakt en meteen weer onderzocht, onder anderen door een orthopedisch specialist en de chirurg. Beiden zijn tevreden met hoe het nu met Chris gaat.” Volgens de teamarts dacht Froome al hardop mee over zijn revalidatie-opties. ‘’Bemoedigend’’, noemde Usher dat. Hij kondigde aan dat de ploeg terughoudend zal zijn als het om het naar buiten brengen van de vorderingen van zijn herstel gaat. Team Ineos laat weten dat Froome ‘overweldigd’ is door de vele steunbetuigingen uit de hele wereld. Hij zal vrijwel zeker in de komende dagen zelf van zich laten horen.

Door de afwezigheid van Froome zullen Welshman Geraint Thomas en de Colombiaan Egan Bernal de ploeg aanvoeren in de Tour, die op 6 juli in Brussel van start gaat. De Britse ploeg zelf laat zich daar trouwens nog niet over uit. ‘’We hebben een ploeg met veel sterke renners’', werd teambaas Dave Brailsford in de lokale krant le Dauphiné Libéré geciteerd. ‘’Iedereen kan in topvorm zijn in juli. Zodra we aan de start staan zullen we daarin beslissingen nemen. In juni bepaal je niet je tactiek voor juli.’’