Froome debuteert in Argentinië voor nieuwe ploeg

Chris Froome debuteert volgende maand in Argentinië in de Ronde van San Juan voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. ,,Deze wedstrijd vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France, die de afgelopen elf jaar reed voor de Britse ploeg Ineos (voorheen Team Sky). ,,Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan rijden en te beginnen aan het avontuur dat voor me ligt.”

De Ronde van San Juan is van 24 tot en met 31 januari en telt acht etappes. Naast Israel Start-Up Nation doen met Deceuninck - Quick-Step, Bora-hansgrohe en Cofidis nog drie teams uit de WorldTour mee. ,,Chris gaat niet naar Argentinië om deze etappekoers te winnen”, zegt ploegleider Rik Verbrugghe, ook nieuw bij Israel Start-Up Nation. ,,We zien het als een perfecte wedstrijd in de opbouw richting de piek van het seizoen.” De Israëlische ploeg hoopt met Froome op succes in de grote rondes.

De 35-jarige Brit won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Een zware valpartij hield hem vorig jaar lang aan de kant. Froome ontbrak ook dit jaar in de Franse etappekoers omdat de vorm er niet was. De teamleiding van Ineos hield hem daarom thuis. Al ruim voor de Tour had Froome aangekondigd over te stappen naar Israel Start-Up Nation. De klassementsrenner deed wel mee aan de Ronde van Spanje, maar daarin speelde hij geen rol van betekenis.

De Brit begon in 2019 zijn seizoen ook in Zuid-Amerika, toen in de Ronde van Colombia. Froome, die de afgelopen weken trainde in Californië, doet voor het eerst mee aan de Ronde van San Juan. De WorldTour-koersen die normaal gesproken in januari in Australië worden verreden, zijn vanwege het coronavirus geschrapt.