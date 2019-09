Froome drie maanden na botbreuken weer terug op de weg

Het is de bedoeling dat Froome eind oktober bij het criterium in de Japanse stad Saitama zijn officiële rentree in het peloton maakt.



Terwijl zijn collega’s in de stromende regen in Yorkshire om de regenboogtrui streden, zette Froome op Instagram een foto waarop hij lachend in de zon poseert in de heuvels rond zijn woonplaats Monaco. ,,Goed om weer terug op de weg te zijn”, schreef de 34-jarige Brit er bij.