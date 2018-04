Froome heeft juiste vorm voor Giro te pakken

Raymond Kreder vierde in Spanje, ritzege voor Barbero

20 april In de Spaanse rittenkoers Castilla y Leon heeft Raymond Kreder het podium net niet gehaald. De Nederlandse wielrenner eindigde in de eindsprint van het peloton als vierde. De Spanjaard Carlos Barbero zegevierde voor eigen publiek in Salamanca na een rit over ruim 182 kilometer die in Alba de Tormes van start ging.