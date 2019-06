Froome naar ziekenhuis na val bij parkoersverkenning tijdrit

Net als Tom Dumoulin bereidt Froome zich bij het Critérium du Dauphiné in Frankrijk voor op de Tour de France. Mocht hij daadwerkelijk een breuk hebben opgelopen in zijn heup, dan lijkt deelname aan de Ronde van Frankrijk voor de viervoudig winnaar (2013, 2015, 2016 en 2017) uitgesloten. De start van de Tour de France is op 6 juli in Brussel.



De vierde etappe van de Dauphiné van vandaag is een tijdrit over ruim 26 kilometer in Roanne. De Belg Dylan Teuns start daarin als leider van het algemeen klassement.