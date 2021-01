Froome put hoop uit Tour-zege Pogacar: ‘Biedt hoop aan kleinere teams’

Door Daan Hakkenberg



Tijdens een online persconferentie van zijn nieuwe team, met alle haperingen die daarbij horen, vertelde Froome dat hij nog altijd overtuigd is dat hij voor een vijfde keer de Tour kan winnen. Maar of hij dit seizoen al om de eindzege kan meedoen, liet de viervoudig Tour-winnaar in het midden. ,,Mijn herstel is de sleutel. Het grootste doel is om terug te komen op 100 procent, het niveau wat ik had. Daar hangt alles van af’’, zegt Froome over zijn ambities voor aankomend jaar.