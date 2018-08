Froome van start in Ronde van Groot-Brittannië

Utrechtse burgemees­ter en wethouder naar Spanje voor lobby Vuelta

14 augustus De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Klaas Verschuure (economie) gaan eind volgende week naar de start van de Ronde van Spanje in Málaga. De bestuurders gaan daar in gesprek over de mogelijke start van de wielerronde in Utrecht in 2020.